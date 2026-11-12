塞浦路斯在2023年至2026年8月期间冻结了价值超过5150万欧元的资产。其中约一半与以投资换取公民身份、即所谓“黄金护照”计划的调查有关，Cyprus Mail报道，并援引了警方提交给议会审计委员会的数据。

八个月内超过3200万欧元

警方金融犯罪调查部门负责人阿夫克森蒂斯·康斯坦蒂努表示，2023年在9起案件中冻结了约55万欧元资产。2024年，这一金额在26起案件中达到850万欧元；2025年则在28起案件中达到1050万欧元。

2026年前八个月，在23起案件中冻结了超过3200万欧元的资产。康斯坦蒂努强调，冻结资产并不意味着调查已经结束或财产已被最终没收。他还提到了在逃金融家刘特佐的案件。

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对银行监管的质疑

这些数据是在审议审计署关于中央银行监督遵守反洗钱要求的报告时讨论的。审查涵盖2020年1月至2024年7月，并发现人员不足、检查延误、可疑交易报告存在缺陷以及机构之间协作存在问题。

中央银行代表克莱安蒂斯·约安尼德斯表示，监管机构已对反洗钱部门进行重组和加强，并设立了独立的制裁合规监督部门。据他介绍，在审查期间，因未遵守法律和监管要求，至少16.8万个银行账户被关闭，其中包括4.2万个企业账户和12.6万个个人账户。

塞浦路斯在受到腐败和滥用指控后，于2020年终止了“黄金护照”计划。审计署此前的一项审查发现，对投资者资金来源的核查不当、未遵守财务标准，以及涉及政治公众人物的案件。

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