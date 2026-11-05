塞浦路斯涉毒品交易案拘留26人——Cyprus Mail

塞浦路斯在全国警察行动“Plegma”期间拘留了26人，这些人被认为与涉嫌贩毒网络有关。据Cyprus Mail报道，此次行动由新成立的打击有组织犯罪局实施。

毒品缴获后启动调查

在尼科西亚发生大规模毒品缴获后，调查于2月启动。2月19日，警方拦下一辆载有两人的汽车，发现11,480枚爆竹，其中一人身上还发现了大麻和可卡因。

在与该司机有关的搜查中，执法人员缴获了167公斤大麻、62公斤可卡因和4.5公斤大麻树脂。据报道，还缴获了枪支、爆炸装置、现金和电子烟；警方称，这些电子烟可能含有毒品。该案中有5人仍被羁押。

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搜查和冻结资产

在最近的突袭中，警方对住宅场所、企业和车辆进行了27次搜查。缴获物包括超过2.5万欧元现金、37部手机、两支枪械、弹药、烟花，以及少量可卡因和大麻。

执法部门与反洗钱机构Mokas合作，获得了冻结与调查有关资产的法院命令。这些资产包括一栋房屋、数块土地、10辆汽车和两辆摩托车，估值约40万欧元，以及另外10万欧元资金。对涉嫌违法行为的调查仍在继续。

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