在基里巴斯的范宁岛，当地居民救起了5人，其中包括两名儿童；他们在海上漂流了近三个月。他们的船只于周日被发现；据估计，在此期间，该船从密克罗尼西亚联邦漂流了约5,400公里。

船只在风暴后失踪

7月30日，由9人组成的一行人从密克罗尼西亚联邦的穆里洛岛出发，前往鲁阿岛，进行一次通常约一小时的航行。然而，船只遭遇风暴后失踪。

美国海岸警卫队驻密克罗尼西亚部门于8月9日停止搜寻，即搜寻开始十天后。在美国海军和空军飞机的支持下，行动期间搜查了2.5万海里，澳大利亚广播公司新闻报道。

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为获救者提供帮助

该地区议会议员卡奥蒂塔克·拉科罗阿表示，获救后，当地联合教会的一名牧师为这些人提供了住所并照料他们。据他称，距离范宁岛最近的城市中心基里蒂马蒂岛的警方，在首都塔拉瓦向他通报了救援情况。

获救者已在岛上接受医务人员检查。拉科罗阿建议安排他们乘坐最近的航班前往基里蒂马蒂，以获得进一步医疗帮助。该团队成员未公开讲述他们的经历，并要求尊重其隐私。

楚克州州长亚历山大·纳伦在一份声明中感谢救起船上9人中的5人，并表示他继续为其余4名同伴祈祷。他还请求密克罗尼西亚联邦总统与基里巴斯政府启动外交谈判，以便让获救者返回家园。

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