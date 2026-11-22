在土耳其安塔利亚举行的联合国气候大会上，公布了一份新的最终宣言草案。据Tagesschau报道，来自190多个国家的代表之间的谈判持续至深夜，尽管大会原定于周五结束。

COP31主席穆拉特·库鲁姆于当地时间凌晨约1点宣布新文本的出现。他表示，已提出一份可能为所有参与国所接受的文件。各代表团将研究该草案，随后各国代表计划对其进行讨论并举行投票。

围绕化石燃料的争议

达成协议的主要障碍仍是关于逐步淘汰煤炭、石油和天然气的措辞。欧盟、小岛屿国家以及其他一些国家坚持，应在最终宣言中明确写入这一条款。

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与此同时，包括沙特阿拉伯在内的石油出口国反对这种措辞。在此前版本的文件中，关于淘汰化石燃料的表述已经被删除。批评者警告称，这可能意味着背离2023年迪拜气候大会作出的决定。

融资与气候目标

库鲁姆表示相信，关于化石燃料的异议已经得到解决。他还报告称，在发展清洁能源以及向受气候变化影响最严重的国家提供财政援助方面的谈判取得了进展。与此同时，当时在安塔利亚最终通过宣言仍不确定。

COP31成为联合国环境规划署确认全球变暖极有可能超过1.5摄氏度限值后的首次大会。十多年前，各国同意努力将气温升幅限制在这一水平。

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