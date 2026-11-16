在土耳其安塔利亚举行的联合国COP31气候大会上，阿拉伯国家集团和发展中国家集团反对将新的行业目标纳入峰会最终决定。其中包括土耳其提出的自愿电气化倡议，以及巴西提议的摆脱化石燃料路线图，Climate Home News报道。

围绕最终决定的争议

在周六的谈判评估会议期间，阿拉伯集团和“志同道合发展中国家”集团表示，不希望在最终决定中看到新的行业目标。该问题涉及土耳其主席国提出的自愿电气化承诺。据该媒体报道，约有30个国家支持这一倡议，但完整参与国名单尚未公布。

沙特阿拉伯反对在文件中提及巴西提出的全球摆脱化石燃料路线图。印度反对引用其认为独立于联合国进程之外的科学报告和结论，其中包括联合国环境规划署近期发布的一份报告，该报告涉及如何应对不可避免地超过1.5°C升温界限的情况。

这些国家集团，以及侵略国俄罗斯、阿根廷和非洲国家，反对将有关改革联合国气候进程的磋商写入最终决定。它们指出，相关提议目前尚未形成共识。

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融资问题

最终决定的首份草案预计于周一公布。土耳其主席国计划在周中召集各国部长讨论文本并寻求妥协。分析机构E3G代表奥尔登·迈耶表示，峰会联合主席国土耳其和澳大利亚正面临日益增加的压力，因为需要协调正式谈判、最终决定以及行动议程倡议，包括电气化相关倡议。

面向较贫困国家的气候融资是另一项争议议题。发达国家带着少量新的资金承诺来到会议，这在该媒体看来缩小了就加强减排措施达成协议的空间。发展中国家要求设定目标，到2035年将适应融资增加两倍，达到每年至少1200亿美元；而捐助国不愿同意具体参数。

德国的立场

德国环境部国务秘书海克·亨表示，在最终决定中提及化石燃料路线图和土耳其的“35比35”目标，并非柏林衡量成功的首要标准。土耳其提议，到2035年将电力在全球最终能源消费中的占比提高至35%。

德国正式支持自愿电气化倡议，但亨指出，文件可以不包含具体的数值指标。她认为，新的量化全球目标应在下一次全球盘点气候计划时审议，该盘点计划于2028年完成。

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