将在 Neuroscience 2026 会议上展示的四项研究表明，生物学性别、遗传因素和绝经期可能影响阿尔茨海默病风险、对治疗的反应以及慢性疼痛机制。ScienceDaily 报道称，消息援引了神经科学学会的数据。

绝经期与遗传因素

在一项研究中，具有阿尔茨海默病遗传风险因素的人在绝经期对激素治疗的反应与没有这类因素的参与者不同。结果还取决于具体的激素组合。这表明，在评估治疗方案时，遗传背景和激素治疗的组成可能都很重要。

另一项研究涉及处于绝经状态且具有阿尔茨海默病遗传风险因素的啮齿动物。它们与记忆相关的脑网络尤其脆弱。研究人员认为，这可能表明，对于有该疾病遗传倾向的女性而言，绝经期是一个脆弱性增加的时期。

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疼痛与炎症

在纤维肌痛小鼠模型中，雌鼠比雄鼠保持了更高的触觉敏感性和更强的免疫系统激活。研究人员推测，慢性疼痛的生物学机制可能因性别而异。

另一项小鼠研究显示，长期肠道炎症对雄鼠和雌鼠的大脑功能以及与阿尔茨海默病相关的变化产生了不同影响。以持续疼痛和疲劳为特征的纤维肌痛影响全球2%至4%的人口。根据世界卫生组织的数据，全球有3500万至4000万人患有阿尔茨海默病。

个性化方法

新闻发布会主持人莉萨·加莱亚指出，研究女性生物学以及阿尔茨海默病症状和风险因素中可能存在的性别差异，可能有助于确定更精准治疗的方法。研究人员将这些结果视为阿尔茨海默病、纤维肌痛及其他复杂神经系统疾病更具个性化治疗的基础。

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