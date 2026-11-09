土耳其伊兹密尔以北约60公里处阿利亚加的HABAS Demir Celik冶金厂发生爆炸，造成16人死亡，另有13人受伤。总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安宣布，已开始调查这起悲剧的具体情况，Dawn报道称。

埃尔多安表示，两名伤者情况危重。伊兹密尔省省长苏莱曼·埃尔班称，爆炸后有8名工人被困在厂区内。

关于爆炸已知的信息

爆炸发生在中午左右，地点是私营HABAS集团的一家工厂，该集团是土耳其最大的钢铁生产商之一。网上公布的画面显示，该企业一座高大建筑上方冒出浓烟和火焰。

据伊兹密尔省长称，事故发生在更换锅炉期间。一台桥式起重机坠入电弧炉，导致炼钢车间发生爆炸。伊兹密尔市长杰米尔·图加伊表示，救援人员正在拆除倒塌的平台，受害者均为工厂员工。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

目击者德尼兹·于尔凯尔对阿纳多卢通讯社表示，这次爆炸让她想起了地震：她看到烟囱附近冒出浓浓的黑烟并发生火灾。工厂卡车司机图兰·伊尔拜将这起事件比作炸弹爆炸。

有关劳动安全的声明

工人组织表示，HABAS长期存在安全问题。Evrensel报纸报道称，在过去十年中，至少有11名工人在该企业工作时死亡。HABAS公司未回应法新社的询问。

土耳其劳动党表示，这是三周内HABAS发生的第三起工人死亡事件。该党称，10月21日，一名工人从一架8米高的梯子上坠落身亡，另一名工人在给建筑设备上的轮胎充气时因轮胎爆炸死亡。

左翼爱琴海工人联盟将这场悲剧的责任归咎于公司管理层。亲库尔德的DEM党呼吁透明地查明爆炸原因、可能存在的疏忽以及责任人。

关注我们在