科学家在月球上发现了四个地点，其重力异常可能表明存在地下熔岩隧道。据ScienceAlert报道，这些可能的空腔位于施勒特谷、迈兰月沟和沃拉斯顿陨石坑附近。

利用重力数据进行搜寻

芝加哥伊利诺伊大学的地球科学家胡安·洛萨尔科斯和安德鲁·多姆巴德分析了NASA于2025年5月发布的一份分辨率更高的月球重力场模型。他们考虑了地表地形，并将微弱的重力异常与不同尺寸空心隧道可能产生的信号计算机模型进行比较。

空腔的质量小于同等体积的实心岩石，因此其上方的重力可能略弱。NASA GRAIL任务的两台探测器记录到了这种微小差异；它们在2011年至2012年间绘制了月球重力场图。

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隧道宽度可能不足2公里

对于全部四个地点，计算结果与可能宽度不足2公里、埋藏在约100米月球岩石之下的隧道相符。这样的尺寸符合已知的熔岩隧道顶板强度限制。2017年和2024年的早期研究曾推测存在宽达9公里的结构，但后续分析显示，其中许多结构不太可能承受住自身的顶板。

研究人员认为，这些空腔可能由较小的地下通道形成，这些通道在炽热熔岩作用下逐渐扩大。同时，这些物体尚未被视为得到证实：月球岩石密度的其他变化也能够产生类似的重力信号。验证这一假设需要雷达观测和更详细的地质测绘。研究结果发表于《Icarus》期刊。

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