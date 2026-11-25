加州大学圣迭戈分校的科学家团队将脑类器官——在实验室中培养的脑组织模型——送往国际空间站。在轨道运行40天后，研究人员在具有与阿尔茨海默病相关遗传改变的样本中发现了分子和细胞变化，这些变化可能有助于研究这种神经退行性疾病。ScienceAlert对此进行了报道。

轨道实验

这些类器官被培养成能够重现部分与阿尔茨海默病相关的基因突变。为进行比较，研究人员使用了没有此类变化的样本，以及在受控条件下留在地球上的对照类器官。

在空间站上，类器官被置于体温条件下的密封实验室容器中；研究人员没有对其进行特殊操作。样本返回后，科学家分析了其化学成分和细胞过程。

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蛋白质与细胞反应

在部分具有阿尔茨海默病模型的轨道样本中，研究人员记录到更高水平的β-淀粉样蛋白和磷酸化tau蛋白。这两种蛋白质都会在患有该疾病的人脑中积累。科学家还注意到与疾病发展早期阶段相关的信号。

作者评估认为，细胞可能在对太空飞行的压力作出反应，其中包括激活与能量产生相关的内部过程。研究人员指出，太空中的微重力、辐射、磁场变化和昼夜节律紊乱，与氧化应激、线粒体功能障碍以及炎症系统变化相互叠加。

与此同时，类器官并不是人脑的精确复制品，而且所使用的遗传改变仅与少部分阿尔茨海默病病例有关。未来研究可能会纳入含有小胶质细胞——大脑的免疫细胞——的更复杂模型，以便更详细地研究太空飞行条件下的炎症、衰老以及不同细胞类型的成熟过程。

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