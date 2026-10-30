耶路撒冷邮报：也门南部战斗造成数十人死伤

据阿联酋媒体Al-Ain News报道，也门拉希季省阿尔-马卡提拉地区在该组织发动大规模地面进攻后爆发激烈战斗，数十名政府军士兵和胡塞武装人员死亡或受伤。《耶路撒冷邮报》援引该报道消息称。

争夺山区的战斗

据Al-Ain在也门的消息人士称，胡塞武装袭击了拉希季北部入口处阿尔-马卡提拉地区政府军的阵地。据称，该组织正试图控制阿尔-穆卡塔拉隧道、阿尔-穆卡塔拉山地堡垒以及海贾·阿卜杜勒山谷的阿尔-鲁布市场。

连接塔伊兹和亚丁两座城市的主要道路穿过这条山谷。战斗还蔓延至海凡前线。据Al-Ain报道，胡塞武装正试图向阿南山推进，该山俯瞰海凡和阿尔-马卡提拉之间的大片地区。

Al-Ain写道，在冲突期间，军用飞机对胡塞武装的阵地和集结地发动了一系列打击，以击退其对阿尔-马卡提拉地区的进攻。该媒体称，该组织的攻势可能旨在进入拉希季的图尔·巴哈地区，该地区是通往亚丁的主要入口之一。

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沙特阿拉伯拦截无人机

同一天，由沙特阿拉伯领导的联盟表示，其在麦加地区拦截并摧毁了一架由胡塞武装发射的无人机。沙特方面称，该组织数周来一直使用无人机和导弹袭击该王国的机场、能源基础设施和城市。

塔伊兹的人道主义局势

据Arab News报道，胡塞武装围困塔伊兹市和71名联合国工作人员，严重限制了该组织在胡塞武装控制地区开展的人道主义活动。

据Arab News报道，在胡塞武装于10月初夺取连接塔伊兹和亚丁的道路并加强围困后，塔伊兹地区超过80万居民被切断了必要物资供应。根据世界粮食计划署的估计，约四分之三的受影响人口依赖人道主义援助。

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