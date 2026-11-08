泰国普吉市的主垃圾填埋场因已满负荷而无限期停止接收垃圾。不愿等待卸货的卡车将废弃物倾倒在进场道路沿线，阻塞了其他车辆通行。

市长苏帕乔克·劳恩佩特宣布暂停接收。据《曼谷邮报》报道，垃圾收集将暂停，直至填埋场区域完成重组。地方当局还正与地方自治机构及从事垃圾运输的承包商进行谈判。

填埋场超过设计容量

市长表示，普吉的废弃物处置场已堆积超过120万吨垃圾，而其最初容量约为90万吨。当局紧急调配额外设备，以便在现有填埋场腾出空间接收新的废弃物。

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官员每天在填埋场各区域重新分配并压实垃圾，为新运入的废弃物腾出空间。城市发展、人口增加和旅游业发展加剧了这一问题，这些因素使垃圾量持续增加。

垃圾焚烧厂无法处理如此大的垃圾量

该省唯一的垃圾焚烧厂每天可处理约700吨废弃物，而普吉每天产生约1,200吨垃圾。在旅游旺季，这一数字会显著上升。

截至周六，在向该工厂输送废弃物的场地，已堆积超过1.2万吨垃圾，而其设计容量为9,000吨。预计将于明年6月前建成的第二座垃圾焚烧厂，将每天增加500吨处理能力。市长强调，仅提高焚烧能力并不足够，并呼吁居民、企业和政府机构减少废弃物产生并开展回收利用。

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