泰国普吉岛当局拆除了非法占用芒县Freedom海滩区域的建筑物。行动期间，警方拘留了4名嫌疑人，据《曼谷邮报》报道。

海岸拆除行动

卡伦镇的行动由自然资源与环境部长苏查特·乔姆克林领导。约350名林业保护部门、地方当局和警方人员参与了行动。拆除建筑物时使用了重型设备。

官员表示，这些建筑占用了9莱，即14,400平方米的海滩区域。此次行动旨在恢复公众自由进入Freedom海滩的权利。乔姆克林表示，海滩应向广大公众免费开放。

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土地文件的出售

部长表示，该计划利用其他地块的所有权文件，非法为Freedom海滩附近的土地办理土地文件。随后，这些文件以每莱300万至500万泰铢的价格出售给泰国公民，以每莱1,600万泰铢的价格出售给外国人。

乔姆克林估计，非法出售土地和在海滩发展商业活动的收入约为30亿泰铢。他表示，当局必须为受到误导的买家确定公平补偿，并确保该案证人得到保护。

皇家林业局局长尼功·西拉罗查纳农表示，已在收回的土地上建成一片面积41莱、即65,600平方米的休闲森林。总体而言，当局计划收回Freedom海滩260莱、即416,000平方米的土地，该海滩属于保留森林的一部分。部长还表示，将向外国游客收取适当费用，用于海滩维护。

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