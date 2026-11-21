在美国，预测市场平台Kalshi的合约机构交易量10月达到263亿美元，而4月为6.227亿美元。这意味着在六个月内增长了4,124%，Fortune报道，并援引该公司数据。

在该平台进行交易的机构账户数量从312个增加至822个。其中，242个账户每月交易额超过100万美元。统计数据未包括Kalshi永续期货交易、做市商、指定流动性提供商以及公司的内部账户。

263亿美元交易量几乎全部来自通过常规订单簿进行的交易，而非单独协商的大额交易。同时，公开数据无法确定机构参与者具体进行了哪些交易，以及交易了哪些合约。

体育合约占主导地位

根据Ticker Tracker的数据，截至11月20日的30天内，串关投注和体育合约占Kalshi总交易量的约85%。金融和经济合约合计占比不足1%。该统计涵盖平台所有交易者，而不仅是机构交易者，并基于合约名义价值。

达特茅斯学院经济学教授埃里克·齐策维茨将机构参与者分为三类：做市商、串关投注报价请求的交易对手方，以及利用散户行为偏差的交易者，其中包括高估小概率结果。

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都柏林大学学院教授卡尔·惠兰推测，机构活动的增长可能主要与向零售客户提供串关体育投注的基金和博彩公司有关。根据H2 Gambling Capital的估计，今年夏季足球世界杯的第一个月，预测市场处理了美国合法体育博彩交易量的约27%。

对冲案例

Kalshi代表和经纪商列举了风险对冲案例。具体而言，一家环境对冲基金4月使用了与加利福尼亚州碳排放配额拍卖相关的合约。Tomorrow Recycling公司11月利用与美国劳工统计局指数挂钩的合约，对冲纸板价格风险。

经纪商Greenlight Commodities表示，其在Kalshi安排的交易金额从2.5万美元至700万美元不等，通常为10万至25万美元。同时，经纪商并不总是了解客户的基础头寸，因此无法量化评估这类对冲的效果。Fortune指出，对冲案例确实存在，但目前仅占该平台机构交易的一小部分。

进一步增长可能受到要求以资金完全覆盖潜在损失以及体育合约法律地位不确定的制约。美国各州认为，这类合约属于非法赌博；而美国商品期货交易委员会10月提议明确将其界定为属于其管辖范围的掉期交易。

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