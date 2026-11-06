在中国共产党中央委员会全会上，九名中国人民解放军将领被发现佩戴所属战区的标识。这引发了对人事清洗后五大战区新领导班子的猜测，《南华早报》报道。这些任命尚未得到官方宣布，因此尚不清楚这些军官是临时履职还是长期任职。

可能的战区领导人

东部战区可能的代理政治委员是中将张吉春，他此前担任该战区副政治委员。该战区司令员为杨志斌上将，去年曾有报道称其获得任命。该战区尤其负责东海、太平洋和台湾海峡的战略方向。

前副司令员、曾任大连海军学院院长的王先峰海军中将，被认为是南部战区司令员的可能人选。该战区管控南部方向，包括南海方向。与此同时，在全会的视频记录中未发现其政治委员职位的明显候选人。

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中部、西部和北部战区

此前担任副政治委员的梁平中将，可能成为中部战区政治委员。中部战区位于北京，负责首都防务并为其他战区提供作战支持。此前已确认该集团军的司令员为韩胜延上将。

在西部，温俊飞中将可能担任代理司令员，张绍英中将可能担任政治委员。西部战区重点关注中印边境以及新疆和西藏的安全。在北部战区，彭京堂中将被认为是可能的司令员，李东友海军中将则被认为是政治委员。该战区负责朝鲜半岛、黄海和日本海方向。

人事清洗的后果

在最近一次全会上，三名前战区领导人被开除党籍：原东部战区政治委员刘青松、原北部战区司令员黄铭以及原西部战区司令员汪海江。自2023年以来，约30名将领受到调查，另有九名将领从公众视野中消失。他们此前均在中国人民解放军担任高级职务。

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