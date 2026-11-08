在以色列，预测市场Polymarket的参与者将总理本雅明·内塔尼亚胡在2027年6月30日前离任的概率评估为68%。《里约时报》援引该平台的公开数据报道了这一消息。

这指的是2026年11月8日记录的合约市场价格。它反映的是参与者的押注，而不是社会学调查结果或官方预测。

合约报价

Polymarket上内塔尼亚胡在2026年12月31日前离任的概率为44.5%，较一周前高出约26个百分点。对于截止日期为2027年3月31日的合约，该数值为66%。

在此前24小时内，三份活跃合约的交易量达到约3.5万美元。消息来源指出，在交易量较小的情况下，即使几笔押注也可能显著影响价格。关于内塔尼亚胡可能离任时间的市场押注总额约为1.25亿美元。

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在有报道称加迪·艾森科特获得组建政府的首次机会后，报价上涨。与此同时，该平台没有解释交易者的动机，因此时间上的吻合并不能证明价格变动的原因。

艾森科特的组阁授权

以色列总统办公室11月5日表示，代表议会120个席位中67席的议员推荐了艾森科特。代表46个席位的立法者推荐了内塔尼亚胡，而拥有7名议员的一个党团未提名候选人。

11月7日，总统办公室宣布，前陆军负责人、反对党Yashar领导人加迪·艾森科特将获得组建政府的授权。正式授予授权计划于11月8日进行。此后，他将有28天时间组建至少获得61票支持的多数派，总统伊萨克·赫尔佐格可将这一期限最多延长14天。

获得授权并不意味着政府自动更迭：在新内阁宣誓就职前，内塔尼亚胡仍担任代总理。在另一项有关下一任总理的Polymarket市场中，艾森科特的概率为66.8%，内塔尼亚胡为18.6%。

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