在巴基斯坦哈里普尔地区塔贝拉水电站第五期扩建项目的施工现场，工作人员正昼夜不停地对一处因软弱岩体坍塌而形成的塌陷坑进行混凝土浇筑。工程师和工人力争按时完成工作，以便该项目能够按计划投入运营，Dawn报道。

基坑积水已抽排完毕

坍塌发生在周一上午，当时正在第二级台阶的连接隧道内施工。取水基坑中的水进入了隧道和仍在建设中的厂房区域。所有从事常规工作的人员均被立即疏散。

据官员和哈里普尔地区行政部门称，基坑中的水已被完全抽排，不再流入下方作业区域。与此同时，仍在使用强力水泵从未完工的厂房中抽水。

工程可能在一周内完成

施工现场的一名消息人士表示，在顾问、承包商以及巴基斯坦水资源和电力发展局团队对事件进行初步评估后，已开始向塌陷坑浇筑混凝土。该消息人士称，预计将在一周内完成这些工作并排干厂房积水。

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关于该事件的初步报告已提交给该局主席和水资源部。最终报告将评估原因和损失，计划在未来几天提交给总理办公室、该部及其他利益相关方。

项目代表称，坍塌没有损坏主隧道、厂房、尾水渠和配电站。据他们称，用于将基坑中的水引入隧道的隔墙也保持完好，只有其后方的软弱岩体受损。

塔贝拉-4和塔贝拉-5扩建项目工人工会总书记阿斯拉姆·阿迪尔表示，约3000名工人中的大多数被要求在接到进一步指示前留在家中。承包商仅安排了自卸卡车和起重机操作员参与工作。

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