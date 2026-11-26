聚集在布鲁塞尔的欧盟领导人正准备就欧盟下一份七年预算进行艰难谈判。峰会还将讨论向乌克兰提供450亿欧元贷款，但预计本周不会达成全面协议，Politico Europe报道。

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔正试图为周六提出的更新预算方案争取支持。与此前的方案相比，该方案额外削减了440亿欧元支出。在共同讨论后，领导人将举行双边会晤和小组谈判，并将在晚间再次聚集，评估讨论结果。

围绕预算规模的争议

德国和荷兰与其他北欧国家一道，主张制定规模更小、侧重国防和竞争力的预算。与之相对的是欧洲南部和东部国家，特别是意大利和波兰，它们寻求增加支出，并保留对农业和较不富裕地区的资金支持。

德国总理弗里德里希·默茨表示，科斯塔的提案比2020年商定的七年预算高出40%。这一评估的反对者指出通货膨胀，以及欧盟在COVID-19疫情后筹集的债务偿付；这些支出约占预算总额的10%。

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农民、税收与乌克兰融资

该草案规定在2028年至2034年期间向农民提供最高2970亿欧元的直接支付。法国总统埃马纽埃尔·马克龙坚持要求将为农民预留资金的比例从80%提高到90%。

另一个争议点是五项新的全欧洲税种，按计划每年将带来600亿欧元收入。波兰反对使用排放交易体系的收入，卢森堡反对将烟草税收入用于该用途，而爱尔兰则因担心美国的反应，对向科技巨头征税持怀疑态度。

默茨还利用预算谈判，争取匈牙利、斯洛伐克、捷克和保加利亚参与支付乌克兰贷款的借贷成本。据该媒体消息人士称，匈牙利、捷克和保加利亚愿意参与，而斯洛伐克总理罗伯特·菲佐的态度则更为谨慎。

获得国防资金的渠道

另一个分歧点是来自欧盟以外国家的企业获得国防融资的渠道。科斯塔提议允许英国、加拿大、挪威和乌克兰的企业参与，但不包括美国企业。马克龙希望更严格限制非欧洲企业的参与，而罗马尼亚则相反，寻求让美国武器制造商更广泛地进入欧洲市场。

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