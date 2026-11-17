在瑞士日内瓦举行的首届联合国化学品全球框架会议上，围绕如何监督逐步淘汰高危农药出现争议。非洲集团坚持采用具体指标，而农用化学品制造商则提议依靠行业自愿承诺，据Health Policy Watch报道。

此次会议于11月16日至20日举行，来自150多个政府、化学工业、卫生组织、工会和公民团体的代表参加会议。他们将把2023年在波恩通过的28项自愿目标转化为工业和农业供应链中可衡量的行动。

非洲国家的提议

冈比亚代表非洲集团54个国家提出建议，为评估实际风险降低情况设立明确基准。该建议包括记录立法禁令、统计进口限制，以及核查各国内部逐步淘汰农药的情况。

欧盟和瑞士代表总体支持建立可靠的监测体系。同时，他们提议将存在争议的农业指标交由闭会期间工作组审议，以免延误已达成共识的指标获得批准。

争议涉及目标A7——一项国际承诺，即到2035年，在风险无法得到控制且存在更安全替代方案的情况下，将高危农药从农业中淘汰。由于该框架属于自愿性质且不具法律约束力，商定的指标是核查其落实情况的主要正式机制。

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制造商和出口国的反对意见

阿根廷、智利、巴西及其他农产品出口国警告称，严格的国际规则可能演变为隐性贸易壁垒。沙特阿拉伯主张保护保密商业数据和专有化学配方。

阿尔及利亚、伊朗和叙利亚代表表示，追踪供应链将给资源有限的国家带来不成比例的行政负担。他们强调需要资金支持和技术转让，包括用于核验进口化学品中活性物质的技术。

代表拜耳、先正达和巴斯夫等企业的CropLife International反对强制性全球指标。该协会认为，监测应依托联合国粮食及农业组织和世界卫生组织主持下现有的自愿机制。

世卫组织表示，全球超过一半的国家没有有效的中毒控制中心。Health Policy Watch还指出，有毒农用化学品每年导致超过4亿例急性中毒。为解决分歧，全体会议成立了一个进展追踪联络小组，由安提瓜和巴布达与捷克共同担任主席。

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