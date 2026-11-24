美国阿拉斯加州 Red Dog 锌矿将建设一座8.8兆瓦太阳能电站和一套储能系统。阿拉斯加能源管理局董事会一致批准从 Power Project Fund 为该项目提供近500万美元贷款，Electrek报道。

该项目总成本估计约为3500万美元。Tugliq Red Dog1 公司将建设、拥有并运营该设施，向矿山运营商 Teck Alaska 出售电力。根据该州的贷款审查文件，准备工作于6月开始，太阳能电站和储能设施预计将于2028年10月投入运行。

超过1.5万块面板

Red Dog 矿位于北极圈以北约105英里处，坐落在因纽皮亚特人 NANA 区域公司的土地上。该计划 предусматривает在约30英亩的土地上安装超过1.5万块太阳能电池板。该项目预计将超过目前阿拉斯加州所有正在运营的太阳能电站。

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减少柴油使用

目前，该矿的全部电力均来自柴油发电机，这些发电机每天燃烧约4万加仑柴油。夏季的用电量可能如此之高，以至于 Teck 不得不限制该设施其他部分的供电。

该综合设施将包括一套功率为8.8兆瓦、容量为15兆瓦时的电池系统。根据现行矿山运营计划，阿拉斯加州当局预计太阳能发电和储能将满足其约5%的用电需求。

Teck 预计现有矿床足以维持运营至2031年，并正在研究开发两处相邻矿床的可能性。如果采矿停止，该设施的用电需求将大幅下降，但场地清理和长期水处理仍需要电力。在这种情况下，该项目可满足场地约90%的年度用电需求。

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