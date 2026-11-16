斯里兰卡记录到大规模季节性蝴蝶活动——Mongabay

2026年11月第一周，数千只黄白相间的蝴蝶出现在科伦坡及斯里兰卡其他地区。今年昆虫的季节性活动尤为大规模且分布广泛，Mongabay报道。

斯里兰卡蝴蝶保护与研究组织秘书拉克什曼·库马拉表示，蝴蝶数量通常每年两次达到高峰——10月至11月以及2月至3月。该组织已追踪此类移动数年，但这一次的移动方向与此前观测不同：这些昆虫可能因天气条件而避开山区。

季风与寄主植物

萨巴拉加穆瓦大学研究人员卡皮拉·迪萨纳亚克指出，目前的活动主要由Catopsilia pomona种蝴蝶构成。数量较少的还有Appias galene和Appias albina swinhoei。在一些地点，Catopsilia pomona几乎构成了全部昆虫群体。

斯里兰卡国家基础研究所科学家希梅什·迪尔鲁万·贾亚辛格将这一季节性激增与东北季风联系起来。降雨促进毛虫取食植物的生长，其中包括决明属和番泻叶属植物。这为蝴蝶繁殖创造了有利条件。10月额外的季风间降雨也可能促成了异常庞大的昆虫数量。

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与此同时，研究人员呼吁不要将这一现象称为已得到证实的迁徙。大量蝴蝶群体确实正在岛上移动，但其总体方向、移动的连续性和地理规模仍有待核实。此前，科学家推测，在有利条件下，这些昆虫可能在约三天内穿越库马纳国家公园和威尔帕图国家公园之间约280公里的距离，但这一路线仍然只是假设。

全球范围分布变化

另一项全球研究涵盖了105个国家和地区1758种蝴蝶超过6000次有记录的分布范围变化。研究作者发现，80%的研究物种扩大了分布范围，27%的分布范围缩小，22%沿海拔梯度发生了移动。研究人员称，79%的有记录分布范围变化与气候变化或极端天气事件有关。

适应凉爽高地环境的斯里兰卡特有蝴蝶可能尤其脆弱。随着气温上升，它们可能向更高的山区移动，而已经生活在山顶附近的物种则面临失去适宜栖息地的风险。

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