斯里兰卡当局表示，在加尔加穆瓦地区野生大象卡万蒂萨死亡后，将每日开展突击搜查，以缴获非法武器并打击侵害野生动物的犯罪。这头大象被认为是岛上最高的大象。卡万蒂萨于10月16日死亡；其右前腿的枪伤被认为是可能死因，但官方尸检报告尚未公布，据Mongabay报道。

来自加尔加穆瓦的知名大象

卡万蒂萨生活在斯里兰卡西北省的加尔加穆瓦地区，那里的人象冲突仍在加剧。当地居民称它性情温和，并表示它生前没有袭击过人。

这头大象及其在卡西科特附近穿越铁轨的象群在社交媒体上走红，并吸引了游客。根据斯里兰卡野生动物保护部的数据，2010年至2026年5月期间，共有976头野生大象因枪伤死亡。该部门列出的其他死因包括触电、使用颚夹炸弹、中毒、铁路事故和道路事故。

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委员会讨论应对程序

野生动物保护部总干事兰詹·马拉辛格表示，该部门拥有开展自然保护工作的资源和资金。他说，巡逻队每天都会在保护区发现非法武器及其他违法活动。

在受到公众批评后，政府成立了专家委员会。在10月21日的首次会议上，与会者讨论了制定以科学为依据的标准程序，以便快速应对类似事件。会议还讨论了设立快速兽医响应部门，以便在野外条件下进行及时干预。

保护与研究中心负责人普里蒂维拉杰·费尔南多将大象进入农田与森林砍伐联系起来。马拉辛格称，该国约70%的大象生活在保护区之外。与此同时，泰国的动物保护团体呼吁本国当局归还两头赠予斯里兰卡的大象。

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