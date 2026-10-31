澳大利亚东部发布风暴预警——《卫报》

由于强大气锋影响，澳大利亚东部和东南部发布了风暴预警。周六，墨尔本和维多利亚州东部预计将出现强降雨、阵风和雷暴，随后该锋面预计将向堪培拉、新南威尔士州内陆地区、悉尼附近海岸以及昆士兰州南部移动。

据《卫报》报道，澳大利亚气象局警告称，可能发生突发洪水、大冰雹以及时速超过125公里的破坏性阵风。这种风力可能吹倒大树并损坏财产。

维多利亚州和新南威尔士州面临最大风险

周六上午，墨尔本和维多利亚州部分地区已经记录到中等降雨和闪电。气象局气象学家安格斯·海因斯表示，预计下午将出现更强的雷暴带。墨尔本、吉普斯兰地区、东北部山区和维多利亚州中北部面临的最高风险被认为是破坏性大风。

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到傍晚，危险天气区域预计将穿过新南威尔士州内陆地区，延伸至昆士兰州南部。新南威尔士州沿海地区，包括悉尼以南的伍伦贡和伊拉瓦拉地区，也预计将出现强降雨、冰雹和阵风。

恶劣天气周日将向北移动

周日，气象学家的主要关注点预计将集中在布里斯班地区，当地白天和傍晚初期预计有降雨和雷暴。新南威尔士州中北海岸、北部河流区、高原地区和亨特地区最可能出现强雷暴。

海因斯表示，在过去两周内已经出现大量降雨的地区，突发洪水风险尤为突出。周日潜在危险天气的更广泛区域从悉尼以北的纽卡斯尔延伸至阳光海岸的金皮。维多利亚州北部和新南威尔士州南部的山区另有强风预警生效，当地上午记录到超过时速100公里的阵风。

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