在澳大利亚纽卡斯尔举行的验尸官听证会上，有人表示，2019年失踪的33岁史蒂文·“费诺”·芬威克更可能是在斯托克顿海滩附近溺水身亡，而非成为谋杀受害者。最后一次有人见到他是在2019年1月31日夜间，当时他正与女友散步，之后没有出席预定的会面，ABC News Australia报道。

溺水推测

协助验尸官的律师迪恩·乔丹表示，负责该案的调查人员得出结论，不能排除溺水的可能性。他说，芬威克曾表示打算游泳的证词支持这一推测。

听证会还获悉，芬威克对被称为“ice”的毒品有依赖，并且在使用后经常身体过热。乔丹指出，该男子可能为了降温而进入水中。被审议的证据还包括他带了一条毛巾，以及亲属提到他因身体过热而每天洗好几次冷水澡的习惯。

芬威克的衣物被发现散落在斯托克顿附近的沙丘中。一名证人在他失踪当晚看到海滩上有一名与其描述相符、赤身裸体且神志不清的男子。

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其他推测

史蒂文·芬威克的遗体至今仍未找到。乔丹表示，已有三名鲨鱼专家参与此案。据他所说，斯托克顿湾被认为是史蒂文斯港区域的南部，那里可能有幼年大白鲨活动。他补充说，如果鲨鱼曾介入，更可能的情况是在溺水后啃食遗体。

听证会还审议了另外三种推测：因毒品债务被诱骗至一所房屋后发生药物过量和可能遭抢劫；冲突后的谋杀；以及在沙丘和灌木丛中迷失。调查人员排除了药物过量和抢劫的推测。他没有最终排除谋杀的可能性，但指出没有足够证据予以证实。

乔丹还援引警方最近一次核查称，截至10月28日，没有迹象表明芬威克仍然活着或过着活跃的生活。副州验尸官琼·巴普蒂承认，这些证据可能会让失踪者家属难以承受。

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