在位于近地轨道的中国天宫空间站，物理学家实现了9.7皮开尔文——0.0000000000097开尔文——的等效温度。研究作者估计，这是有史以来测得的最低等效温度。ScienceAlert报道了这项发表在《Science》期刊上的成果。

这一等效温度比约2.7开尔文的宇宙平均背景温度低约2800亿倍。同时，这并非物质的通常温度：该指标描述的是原子云从阱中释放后与其膨胀有关的能量。

由铷原子构成的凝聚态

该实验由北京大学物理学家Xiaoji Zhou和Xuzong Chen，以及中国科学院的Weibiao Chen领导。他们使用了铷-87同位素原子，这些原子在Cold Atom Physics Rack装置的光学阱中通过激光冷却。

随后，团队采用蒸发冷却：允许能量最高的原子离开阱，从而降低剩余原子云的能量。在微重力条件下，为了更有效地移出这类原子，研究人员建立了模拟重力作用的磁场梯度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在这一阶段，科学家获得了由约2万个原子组成、冷却至3.1纳开尔文的玻色-爱因斯坦凝聚态。随后，凝聚态被转移到一个更宽的激光阱中，该阱逐步被削弱，之后被完全关闭。

原子云缓慢膨胀

释放后，原子云膨胀得极其缓慢，以至于在七秒后仍可被记录。研究人员根据这一膨胀速度计算出了创纪录的9.7皮开尔文等效温度。

超低温使人们能够更长时间地观测和操控原子。论文作者指出，这一平台可能有助于原子干涉测量、精密测量以及对基本物理原理的检验，尤其是等效原理。

关注我们在