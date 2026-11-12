天宫空间站将原子冷却至10皮开尔文——Live Science

在中国天宫空间站，研究人员将一团由2万个铷原子组成的原子云冷却至10皮开尔文——接近绝对零度。这是原子所达到的最低温度，Live Science报道。

原子的激光陷阱

在这项实验中，团队使用了光学偶极阱，也称为光镊。它将原子束缚在激光束中，并限制其运动。将这种方法与空间站上的微重力条件相结合，使原子云能够被冷却到比地球上所能达到的更低温度。

绝对零度为零下273.15摄氏度。研究人员指出，达到这一极限可能是不可能的：对热力学第三定律的一种解释认为，实现这一目标需要无限多个步骤。

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太空中的玻色—爱因斯坦凝聚态

在失重条件下，科学家还获得了玻色—爱因斯坦凝聚态——一种量子物质状态，在这种状态下，超冷原子的行为类似于一个整体。研究结果于11月5日发表在《Science》期刊上。

论文作者认为，这一创纪录的低温可能有助于推动量子模拟和高精度测量领域的太空实验发展。此前，国际空间站上的实验达到过52皮开尔文，而在失重条件下从高塔坠落进行的实验达到过38皮开尔文。

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