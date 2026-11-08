在巴基斯坦拉合尔，瓦加边境站的空气质量指数（AQI）达到500，属于危险等级。该市多个地区持续出现雾霾。《快报论坛报》报道称，消息援引旁遮普省环境保护局截至18:00更新的数据。

拉合尔污染指标

巴尔基路监测站记录的AQI为288，对应“不健康”空气类别。其他监测点的指标也处于较高水平：埃格顿路为175，沙赫达拉为173，木尔坦路为167，卡纳瑙为165，野生动物园为160，DHA第6区为159。这些数值被归类为对敏感人群不健康。

沙赫达拉的细颗粒物PM2.5浓度为108.3微克/立方米，埃格顿路为105.5微克/立方米，木尔坦路为99.9微克/立方米，卡纳瑙为97微克/立方米。瓦加边境站的PM10颗粒物浓度达到683.5微克/立方米。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据IQAir平台的数据，拉合尔的美国AQI早晨为275，晚间降至172，但仍处于不健康空气类别。该平台的个别监测站显示，阿拉马·伊克巴尔镇的AQI为322，坎通门特为312，布尔基路帕拉贡城附近为298。22:00时，拉合尔以美国AQI 204在IQAir全球污染最严重的大城市榜单中排名第五。

旁遮普省的干燥天气与雾霾

在省级AQI排名中，韦哈里记录到最高数值369。随后是木尔坦的354和萨希瓦尔的329。拉合尔未进入该排名前十，但个别监测站的数据表明，该市部分地区空气质量不健康。

巴基斯坦气象部门预测，旁遮普省大部分地区将出现干燥天气，局部地区将有雾霾，包括拉合尔、锡亚尔科特、古吉兰瓦拉、费萨拉巴德、木尔坦和巴哈瓦尔布尔。建议居民在污染水平较高时避免长时间或高强度户外身体活动。建议老年人、儿童以及患有呼吸系统或心血管疾病的人尤其谨慎。

关注我们在