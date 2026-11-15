StubHub上架逾2000张U2伦敦演唱会门票——NME

在转售平台StubHub上，一名卖家为U2乐队在英国伦敦托特纳姆热刺球场举行的四场演唱会挂出了超过2000张门票。这些演出计划于2027年6月举行，属于“The Greatest Show On Earth”世界巡演的一部分。

部分门票的售价超过票面价值的四倍。如果所有门票都按标价售出，收入可能超过100万英镑。

NME报道称，消息援引了《卫报》的一项调查。这支爱尔兰乐队在伦敦的四场演唱会于上周开售后不久全部售罄。

一名卖家的挂牌信息

该卖家被确认是Vladyslav Skrypka，他称自己位于埃塞克斯郡哈洛。仅一场演唱会，他就挂出了超过1800张门票，尽管单个买家可购买的门票数量受到限制。

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行业倡议组织FanFair Alliance的代表亚当·韦伯表示，这类挂牌信息可能表明使用了机器人程序或存在投机性销售。在这种情况下，转售商会为自己尚未持有的门票发布信息，希望在买家付款后购得门票。不过，没有证据证实上述门票涉及任何一种做法。

平台和当局的立场

StubHub International表示，公司不允许投机性销售，并要求卖家确认拥有门票或享有出售门票的权利。该公司还反对使用机器人程序，并表示有必要在一级销售阶段加强监管。

Ticketmaster驳斥了初级售票方应对该问题负责的说法。该公司表示，每月会拦截200亿个机器人程序，而使用这些程序的动机来自二级转售平台。

自2018年以来，英国禁止使用自动化软件绕过购票限制。2025年11月，文化大臣莉萨·南迪确认有意禁止以高于票面价值的价格转售门票，但相关法律至今尚未通过。2026年5月，政府仅在国王演讲中纳入了Ticket Tout Ban Bill法案草案。

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