在印度尼西亚苏门答腊岛的占碑省，农业集约化——将低地森林转变为橡胶和油棕种植园——正在急剧减少生物多样性。据《自然》报道，单一种植园中的区域多样性比森林低约78%。

对24个生物类群的研究

科学家在占碑的两个景观中调查了32个地点。他们比较了四种土地利用类型：退化的原始低地森林、传统的丛林橡胶农林复合系统（jungle rubber）、小农橡胶种植园和油棕种植园。研究涵盖24个分类类群，从树冠中的生物到土壤微生物。

研究人员在森林中记录了5,861个物种、形态种或微生物分类单元，这些单元未出现在其他受研究的土地利用类型中。这占研究记录的所有物种的15%。在地上生物中，仅与森林相关的物种比例达到30%；树木、林下植物和中气门螨对森林的依赖最为明显。

与区域多样性指数为0.91的森林相比，传统橡胶农林复合系统中的该指数下降20%，至0.73。在橡胶和油棕单一种植园中，该指数为0.20。

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农林复合系统保留更多森林物种

记录到的所有物种中，近40%同时出现在森林和至少一种农业土地利用类型中。与此同时，近一半地上森林广适性物种未在单一种植园中发现：它们仅保留在森林和丛林橡胶农林复合系统中。至少60%的地上生物多样性仅限于这两类生境。

作者指出，农林复合系统无法取代未受扰动的森林，但能够维持比单一种植园多得多的依赖森林的物种。集约化造成的最大损失出现在地上生物类群中。

群落组成的变化

研究人员没有发现所有类群都呈现相同的生物同质化趋势，即不同地点的群落变得越来越相似。一些类群，特别是林下植物、真菌和细菌，在农业用地中表现出同质化。其他类群则表现出群落分化。

群落之间的差异主要由环境特征解释，尤其是植被覆盖和凋落物的可获得性。对于大多数类群，地点之间的地理距离影响明显更弱。在单一种植园中，还观察到从地点间物种替代转向贫化群落的变化，后者是更丰富群落的子集。

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