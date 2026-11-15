在台湾宜兰县，法院将一名林姓22岁男子羁押。此人涉嫌提交一份捏造的选民贿选举报。检方称，他可能伪造了这起涉嫌违规事件，以申领奖励举报选举贿选的奖金。

关于一箱啤酒的举报

据《台北时报》报道，林某致电选举违规热线，称自己清晨在家门口发现一箱装有24罐台湾啤酒的包装箱。他说，箱子上写着中国国民党宜兰县议会候选人黄建勇的名字。随后，该男子将啤酒交给警方和检方，作为可能存在贿选企图的证据。

检方表示，调查人员查看了附近路口的监控录像。根据他们掌握的信息，林某自行在一家连锁店购买了啤酒，随后用记号笔在包装上写下候选人的名字。警方取得了拘留林某接受讯问的令状。讯问期间，他多次回答称自己忘了或不知道。

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嫌疑与奖金

检方申请羁押林某，理由是有合理理由怀疑其涉嫌诈骗、诬告、伪造证据和签名以及作伪证。调查人员还指出存在毁灭证据的风险。

在壮围参选的黄某感谢执法部门展开调查，并表示自己没有派发啤酒。根据台湾法务部调查局的数据，县议会选举贿选案件的举报人有权获得200万新台币奖金。其中四分之一，即50万新台币，在提出起诉后支付；另四分之一在一审法院作出裁决后支付，其余部分在判决生效后支付。宜兰检方还在核查通过热线收到的10多起可能贿选举报。

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