台湾26人被控洗钱6.86亿新台币——《台北时报》

台湾高雄地检署起诉26人，其中包括加密货币交易商Golden Bull Baihui的女业主及其儿子，他们涉嫌为诈骗网络洗钱6.86亿新台币（2090万美元）。据《台北时报》报道，消息援引高雄地检署。

场外加密资产交易

检察官表示，Golden Bull Baihui自2021年以来一直向诈骗团伙和所谓的“钱骡”提供洗钱服务。该交易商自称是台湾南部最大的场外加密资产交易平台，并在不使用中心化加密货币交易所的情况下进行交易。

调查人员称，该交易商使用离岸交易所，以增加追踪资金流动的难度，还提供如何回答问题以避免被发现的指示。根据检方的说法，加密资产的报价比市场价格高6%至10%，利润则在团伙成员之间分配。该交易商还据称承诺将加密资产转入诈骗网络指定的钱包。

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案件中的指控

检方表示，在内部Line聊天记录中，有嘲笑受害者的信息，并称他们活该被骗。调查人员认为，这可能表明该企业员工知道客户正遭受诈骗。

检察官认为，该团伙可能诈骗了全台湾395人，并洗钱超过6.86亿新台币。他们估计应予没收的涉嫌非法所得为2.32亿新台币。

被起诉者包括一名60岁的王姓女子及其31岁的儿子。检方称，两人经营该业务。他们被指控违反预防有组织犯罪、反洗钱和商业会计相关法律，以及《刑法》规定。检方请求法院对涉嫌组织该计划的人判处更严厉的刑罚。

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