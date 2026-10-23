10月23日，由于台风“昌皮”逼近台湾，大多数地方政府取消了工作和课程。预测显示，该台风将从台湾岛东北海岸附近经过。截至21时，除金门县外，所有地方政府均已宣布限制措施。台东县仅在绿岛和兰屿关闭学校及机构。据《台北时报》报道。

台风预报

台湾中央气象署将陆上台风警报扩大至本岛19个地区。“昌皮”已减弱为中度台风，但尚未完全排除登陆的可能性。

截至10月22日17时，气旋中心位于台湾最南端鹅銮鼻以东约450公里处。其移动速度为每小时18公里，最大持续风速为每小时173公里，阵风达到每小时198公里。台风半径估计为320公里。

预报员称，由于与台湾地形相互作用，该台风可能会减速并出现不稳定移动。预计其中心将在距海岸80公里以内经过，并将在10月24日夜间或清晨最为接近。风暴区预计将在10月24日晚间前离开本岛。

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暴雨、海浪和疏散

台风外围雨带预计将覆盖整个台湾。预计到10月24日下午后半段，沿海地区的风力将增强，并出现超过10米高的海浪。该国北部和东北部山区的降雨量可能达到600至900毫米。

当局警告，北部地区，尤其是山区，可能出现强烈和极强的局部暴雨；台中山区和花莲县也可能出现强降雨。行政院长卓荣泰呼吁民众，即使在台风离开后也不要前往溪流河床、海滩和山区。

国家消防署要求花莲县当局疏散万里溪下游居民。卓荣泰表示，截至10月22日上午，河上的一处山体滑坡堰塞坝蓄积了约500万吨水，并构成潜在威胁。此外，10月22日，屏东县小琉球岛附近一名约20岁的自由潜水员死亡；海巡部门表示，他可能被强烈离岸流卷入海中。

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