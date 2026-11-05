台湾一名姓邱的男子从中国返回金门时，被发现将一只旱獭和8只龟绑在大腿内侧，随后遭到拘留并被起诉。据《台北时报》报道，他于9月15日被起诉。

检查期间发现动物

台湾海岸巡防署人员于7月14日拦下邱某，当时他乘渡轮从中国泉州抵达。该机构表示，在收到近期有乘客试图运输违禁物品的信息后，对该男子进行了检查。

执法人员在检查中发现8只黑胸叶龟。每只动物都被裹在弹力袜中，并绑在该男子大腿内侧。海岸巡防署表示，这些龟因高温和拥挤而受苦。

在邱某的另一侧大腿上，发现了一只装在网袋中的旱獭。海岸巡防署表示，该动物被给予镇静剂以使其保持睡眠。

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案件程序与动物价值

该男子因涉嫌违反《野生动物保育法》和《动物传染病防治条例》被拘留，随后被移交给检察官。

调查人员确认，这些龟在中国购买，每只价格约为200新台币。海岸巡防署估计，如果被非法带入台湾，它们可在黑市上以每只9000至3万新台币的价格出售。

该机构还指出，这些龟可能被冒充为稀有的琉球黑胸叶龟。在这种情况下，每只的价格可能达到7.5万新台币。

海岸巡防署表示，旱獭可能具有攻击性，并可能是肺鼠疫的主要携带者之一，因此若没有适当隔离，该动物可能造成疾病暴发风险。所有动物均被移交至金门县动物及植物疾病防治中心。

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