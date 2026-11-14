在台湾，台中地检署以涉嫌在军用无人机中使用中国制造的芯片、违反《国家安全法》为由，起诉Align Corp董事杜达盛及其妻子。据《台北时报》报道，该案已移送台中地方法院，检方请求判处二人至少五年监禁。

上个月，调查人员搜查了与该公司有关的地点，并讯问了包括杜达盛及其妻子在内的六人。当时，法院裁定将这对夫妇羁押并禁止其与外界联系。检方还指控二人伪造文件和诈骗。

中国制造的组件

调查始于军方在无人机内部发现标有“CN”的芯片。无人机采购合同明确禁止使用来自中国、香港和澳门的产品。检方表示，军方采购的另一批无人机中也发现了类似问题。

调查人员怀疑Align Corp在四份军用无人机供应合同中使用了由中国公司制造的印刷电路板，并虚假标注其原产国。这家成立于1984年的公司曾向军方、警方和消防部门供应无人机。

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供应商检查

中山科学技术研究院报告称，有10家本地无人机供应商涉嫌使用中国制造的组件。有关方面要求这些供应商以非中国制造的替代品更换此类零件。

该研究院此前要求供应商提交样品以供检查，并允许官员监督生产流程，以服务未来的批量生产计划。如果无法确认组件来源，制造商必须立即更换组件或修改产品设计。不配合或未能消除问题的公司将被排除在该研究院的供应链之外，政府机构将收到相应通知。

国防部长顾立雄表示，他已指示军方审查管控程序。今后，所有新合同下的无人机在交付后都将接受完全拆解和检查，包括核验原始制造商出具的原产地证明。

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