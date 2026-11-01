在台湾，台北市长蒋万安正面临一场出人意料的激烈连任竞选：民调显示，他对执政的民主进步党候选人沈伯洋的领先优势大幅缩小。据《南华早报》报道，数字媒体ETtoday上周进行的一项民调显示，蒋万安获得48.6%的支持率，沈伯洋获得41.1%。

台北市长选举将于11月28日举行，是台湾“九合一”期中选举的一部分，届时将同步选出九个层级的地方政府官员。5月底，TVBS的一项民调显示，蒋万安在中间派选民中以57%对14%领先。到10月初，这一差距缩小至40%对36%。

沈伯洋支持者的动员

台北东吴大学政治学教授张元祥将态势变化与自5月以来的一系列城市争议联系起来，其中包括内涝、学校午餐安全、儿童照护及其他城市服务问题。他认为，这些事件单独来看并未演变为重大丑闻，但合在一起削弱了市长作为稳定管理者的声誉。

沈伯洋的支持者还在夜市组织大规模陪同候选人的活动和摩托车车队，他的团队在社交媒体上积极传播这些活动。张元祥指出，这种最初作为竞选工具创建的形式吸引了更广泛的关注，尤其是年轻和中间派选民的关注。

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44岁的沈伯洋是知名的台湾安全专家、民防组织黑熊学院的创始人及立法委员，他改变了竞选风格。他现在着重于市政和福祉议题，试图展现为一名更平易近人的候选人。国民党代表质疑，这种定位转变是否是政治人物的自然演变。

选举对与北京关系的意义

分析人士认为，台北的选举结果对于国民党在2028年重返执政的希望也将具有意义。台北和邻近的新北市合计占台湾人口逾四分之一，因此两地的市长选举对这个在野党十分重要。

沈伯洋获胜还可能使两岸接触复杂化。北京在2024年将他列入所谓“顽固台独分子”名单，并实施制裁，禁止他及其家人进入中国大陆、香港和澳门。台湾国际战略研究学会理事长王昆义表示，如果沈伯洋获胜，台北—上海论坛的未来将成为问题；该论坛是海峡两岸之间少数地方对话渠道之一。

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