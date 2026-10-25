在目前的资金水平下，台湾的天弓四型防空导弹交付最早可能要到2028年才能开始。天弓四型也被称为Sky Bow IV。在此之前，台湾防空体系仍将以台湾自产的天弓三型和美国爱国者先进能力-3系统为基础，据《台北时报》援引一名未具名国防官员的话报道。

新系统延误

该报消息人士称，影响时间表的因素包括天弓四型的生产限制，以及价值4200亿新台币、即129.2亿美元的美国计划武器包延误。该武器包尚未宣布。交付延误的装备包括增程型爱国者PAC-3导弹和国家先进地对空导弹系统NASAMS。

台湾国防部在与立法机构经历长达一年的预算争议后，决定通过年度预算而非特别预算项目为天弓四型采购提供资金。该部门认为，这种导弹是T-Dome的关键高空拦截弹，T-Dome是台湾计划建设的网络化防空系统。

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依靠现有导弹

这名官员评估称，未来三至五年，天弓三型和PAC-3导弹仍将是防空体系的支柱。中山科学研究院已成功测试天弓三型的加速生产，并有能力每年生产96枚此类导弹，该消息人士说。

台湾设有13个天弓三型阵地，包括已完成和计划中的阵地。由于两个系统的雷达和发射装置具有共同特性，这些阵地能够部署天弓四型。该研究院还向私营部门转让了用于生产新导弹一半以上部件的技术，包括主动雷达导引头部件和有源相控阵天线部件。

为弥补能力缺口，政府提议额外拨款130亿新台币，用于材料和装配线。该研究院开发的防空部队作战管理系统能够整合天弓三型、天弓四型和PAC-3。

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