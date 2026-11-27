台湾将于周六与地方选举同时举行公投，决定是否废除“非核家园”政策，并利用核能提振经济。此次投票由主要反对党中国国民党发起，《南华早报》报道。

这将是过去八年来第四次有关核议题的公投。年满18岁的选民可以参加公投，而地方选举的投票年龄为20岁。在有权参加公投的2000万选民中，近40.3万人为18岁和19岁。要使提案获得通过，“赞成”票数必须超过“反对”票数，并达到规定门槛——略高于500万票，即全部选民的四分之一。

工业对电力的需求

台湾位于屏东县的马鞍山核电站最后一座仍在运行的反应堆于去年5月停运，兑现了执政的民主进步党长期以来的竞选承诺。与此同时，包括半导体制造和人工智能技术在内的高耗能产业迅速增长，加剧了有关恢复核能发电的讨论。

对于包括台湾积体电路制造公司在内的芯片制造商而言，即使短暂的停电也可能扰乱生产、损坏加工中的晶圆，并造成重大损失。国立清华大学前核工程教授李敏表示，岛内孤立的电力系统以及对进口化石燃料的依赖，使电力供应容易受到影响。

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他说，天然气提供台湾近一半的发电量，这在发生海上封锁时会带来燃料短缺的风险。与天然气不同，核燃料可以提前储备。

重启反应堆的条件

台湾经济部次长赖建信否认核能与经济增长之间存在直接联系。他指出，尽管台湾已成为无核岛屿，其经济去年仍增长了8.76%。他说，重返核能发电只有在三个条件下才有可能：确保安全、拥有可行的放射性废物处置方案，以及达成社会共识。

公投成功并不意味着核电站将自动恢复运行。不过，位于台北的台湾国际战略研究学会执行长马克斯·罗认为，其结果可能为台湾领导人赖清德改变执政党能源政策提供政治依据。

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