台湾茶叶与饮料研究站开发了一种方法，可用经处理的用过的茶叶和咖啡渣替代最多15%的塑料原料，《台北时报》报道。

由废料制成的稳定颗粒

该粉末化方法可稳定处理后颗粒的质量，解决颗粒直径不一和含水量的问题，研究站站长苏宗祯表示。该技术还可根据客户需求控制颗粒的尺寸和颜色，并保留其香气。

苏表示，这可为消费者提供比人工色素和香精更自然的选择。研究站预计，该方法将有助于处理更多饮料生产商产生的废料。

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台湾每年约产生30万吨茶叶废料和20万吨咖啡渣。加工技术部门负责人蔡贤宗指出，这些废料是最先应用该方法的对象，因为它们是该国饮料生产中最常见的副产品。他认为，该技术也可应用于其他农业残余物。

3D打印丝材和拖鞋

Pancolour Ink Co利用该技术生产用于3D打印的可生物降解丝材。该公司总经理沈文昌表示，茶叶废料制成的颗粒在生产过程中会以茶或咖啡的香气取代塑料气味。

Tay Song Enterprise Co将处理后的颗粒用于生产带有茶香的拖鞋。研发经理乔纳斯·李称，该方法的关键优势在于能够保留茶叶的芳香化合物。研究站提供该方法的三年期非独占许可，价格为10万新台币，不含税。

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