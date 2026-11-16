台湾彰化县警方已对疑似朝行政院中部联合服务中心副执行长吴音宁的车辆开枪一事展开调查。车辆受损的右后尾灯内发现了一颗钢珠，《台北时报》报道。

洗车时发现钢珠

吴音宁表示，她的司机在洗车时发现右后尾灯有裂痕，并在受损部件内部找到一颗钢珠。司机认为车辆可能从后方遭到射击，随后联系了溪湖警察分局，并将发现的物品交给执法人员。

警方于11月7日约23时接到报案，并成立了调查小组，其中包括负责查看监控录像的专家。根据执法人员的初步结论，事件发生在11月6日午夜左右，地点位于国道1号。专家已收集证据，正在分析可能射击的角度。

警方正在核查多种版本

执法人员指出，此案可能与道路冲突有关。目前，钢珠的来源、车辆受损的确切原因，以及可能涉案者的动机仍在调查中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

吴音宁表示，当地居民很熟悉她用于公务出行的私家车。该官员通常坐在右后座。她说，钢珠可能击中了她头部正后方的车窗。她认为这辆车可能是被有针对性地选中，但也不排除深夜有人用气枪随机射击的可能性。无人受伤。

此前的政治争议

该报另行指出，7月，吴音宁指控中国国民党彰化县议会议长谢典林利用6月的一场宴会为其姑姑陈贞斐拉票，陈贞斐是该党溪湖镇长选举的候选人。9月17日，彰化地检署请求法院羁押谢典林及另外4人，称该宴会可能是一场隐蔽的竞选活动，并可能违反《公职人员选举罢免法》。

谢典林及其父亲谢欣隆被羁押，并被禁止与外界联系。该政治人物的母亲、前中国国民党立法委员郑汝芬以100万新台币交保获释。谢欣隆随后以1000万新台币交保，谢典林的羁押期限则被延长至次年1月17日。

关注我们在