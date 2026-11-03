台湾自周日起将上调国际航班乘客燃油附加费，这将是今年以来第四次上调。据《台北时报》报道，台湾民航局在国际航空燃油价格上涨后宣布了这一调整。

新的收费标准

短程国际航线的附加费将从37.50美元上调至40美元。长程航班的附加费将从97.50美元上调至104美元。该机构将除印度和中东国家以外的亚洲国家归为短程目的地。长程目的地包括印度、中东、欧洲、美洲、非洲、大洋洲和南极洲。

航空燃油价格上涨

国营炼油公司台湾中油公司表示，其本月国际航空燃油参考价格上涨至每桶183.09美元。上个月为每桶177.89美元。该公司在每月第一个工作日更新国际航空燃油价格。

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7月，短程航线的燃油附加费为27.50美元，长程航线为71.50美元。8月，该费用分别上调至30美元和78美元；9月分别上调至32.50美元和84.50美元；上个月则分别上调至37.50美元和97.50美元。

可乐旅游营销副总裁林冠贤表示，由于中东和欧洲冲突背景下油价上涨，旅游套餐价格已经上升。他表示，赴日旅游价格上涨了1000至3000新台币，欧洲旅行价格则根据路线不同上涨约1000至5000新台币。他还指出，旅客愿意为具有独特体验的旅行支付更多费用。

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