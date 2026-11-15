据《台北时报》报道，台湾苗栗县周二将一头一岁的台湾黑熊巴甘放归野外。这头黑熊此前被套索陷阱弄伤，后被截肢。

救援与治疗

今年年初，这头年轻雄熊在泰安乡西马斯安森林步道附近被发现困在套索陷阱中。村民于2月4日向地方政府报告了此事。救援行动由林业及自然保育署新竹分署工作人员与当地居民、雪霸国家公园管理处及台湾生物多样性研究所共同开展。

获救时，这头熊体重约30公斤。经过数月治疗后，其体重增至50公斤。当地巴努克斯阿美族村庄的长者为它取名巴甘，该词在阿美族语中意为“夏天”，祝愿这头熊健康成长并获得丰收。

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为回归野外做准备

自4月起，兽医团队训练巴甘觅食和攀爬，以便它适应山区生活。当地工作站人员和村民还为它采集野生植物和果实，包括绒毛苹果和橡实，以形成植物性饮食。

7月，专家开始观察这头熊如何应对人们靠近，以及它是否会避开人类。上个月，团队得出结论，巴甘的身体状况、生存技能和行为均符合放归野外的要求。团队选择了靠近步道、但远离巴努克斯村的一处山区地点进行放归。

该机构正与当地原住民社区合作成立巡逻小组，以保护黑熊，并举办有关动物回归自然及防止人熊冲突的活动。村内还开设了一家商店，用于推广和销售改良套索陷阱；据该分署称，这些陷阱应能降低黑熊被困的风险。

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