台湾一支负责守卫台北博爱特区的宪兵部队的一名高级军官已在调查期间被停职。该特区内设有重要政府机构。宪兵指挥部证实，正调查有关虐待人员以及可能掩盖严重安全事件的指控。

据《台北时报》报道，针对蔡政坚上校的联合投诉已提交给总统府和国防部。据当地媒体报道，投诉指控该军官在集会期间多次使用粗俗语言并侮辱人员，投诉人称此举损害了人员士气。

投诉中的说法

投诉作者还表示，在2025年10月和2026年8月的汉光演习期间，该上校据称未报告擅自离岗事件。这还涉及军人在受到蔡的训斥后接近自我伤害的情况。

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投诉提到，一名下士5月在基地测试期间摔倒并骨折；还提到一名一级中士在受到蔡训斥后击打玻璃并遭受重伤。据称，在这两起事件中，伤者均未由救护车送往医院。投诉人还推测，该军官试图避免记录这些事件并向上级指挥部报告。

指挥部的回应

宪兵指挥部表示，这些指控表明可能存在管理和领导方面的问题。军方不会容忍虐待、隐瞒报告或滥用职权，已为受影响人员安排医疗援助和心理咨询。

指挥部承诺将迅速且严格地调查此案，同时确保不会有人在没有依据的情况下受到指控，也不会有人被免除责任。若违规行为得到证实，相关人员可能面临行政、刑事和纪律处分。

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