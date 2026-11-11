台湾执法部门查扣了价值约13.2亿新台币的资产，最高检察署认为这些资产可能属于犯罪所得。据《台北时报》报道，此次查扣是在两项打击非法资金流动的全国性行动中实施的。检方表示，这些措施旨在防止非法境外资金可能对11月28日选举产生影响。

行动分为两个阶段

第一阶段从8月17日持续至9月4日，第二阶段从10月9日持续至该机构发表声明前的那个星期五。行动针对地下汇款网络、非法金融活动、洗钱和赌博。

两阶段行动结束后，执法部门发现445起与非法资金流动有关的案件。法院还批准羁押146名嫌疑人。

查扣物包括价值约13.2亿新台币的现金和银行账户资金、超过186万个加密货币代币、56处房地产、30辆汽车、超过70公斤黄金和超过700公斤白银。有关部门还查扣了约100件奢侈品，包括设计师手袋、昂贵腕表和珠宝。

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另案涉及洗钱和投注

台湾法务部调查局另行表示，其在103起案件中发现了金额达858.4亿新台币的非法资金流动，并查扣了约22.5亿新台币的疑似犯罪所得。在第二次行动中，该局动员13个地区单位，涉及44起案件，并在120处地点进行了搜查。

调查人员讯问了198人：法官裁定羁押其中18人，另有62人获准交保。刑事警察局则表示，自年初以来已发现22起洗钱案件和9起涉及地下汇款的案件。

在针对赌博网络的突击行动中，警方还记录了21起选举投注案件、92起实体赌博场所案件、93起地下彩票案件和328起网络赌博案件。这些案件涉及1,581人，警方查扣了超过3,931万新台币现金，涉赌博案件的总金额超过282亿新台币。

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