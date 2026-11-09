国营企业台湾中油公司（CPC Corp, Taiwan）本周维持国内汽油和柴油价格不变，尽管国际油价下跌。其竞争对手台塑石化公司（Formosa Petrochemical Corp）也不会调整燃油价格，《台北时报》报道。

价格连续八周不变

这将是台湾中油和台塑石化连续第八周将燃油价格维持在同一水平。两家公司加油站的92、95和98无铅汽油每升价格将分别为31.2、32.7和34.7新台币。

台湾中油加油站的高级柴油价格将为每升29.9新台币，台塑加油站则为每升29.7新台币。

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油价报价下跌

上周，布伦特原油期货下跌13.32%，至每桶98.32美元。美国西得克萨斯中质原油期货下跌12.76%，收于每桶90.83美元。

根据浮动定价机制，台湾中油会参考一个由70%的迪拜原油和30%的布伦特原油组成的篮子的平均价格。该篮子的平均价格一周内从每桶117.01美元降至99.79美元。该报指出，在美国中期选举后，市场期待中东外交取得突破，经历动荡的一周后油价报价下跌。有关伊朗据称通过卡塔尔向美国转交一项涉及核技术的提议的报道，也进一步给油价带来压力。

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