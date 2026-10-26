一名了解情况的官员匿名表示，在台湾，与中国合作在岛内实施跨国镇压的香港居民可能被剥夺公民身份或居留许可。此前，两名香港居民因涉嫌雇佣私人侦探机构监视民主进步党立法委员沈伯洋而被签发逮捕令。

据《台北时报》报道，台北检方于10月7日对Cook Kok-in和Lam Hin签发逮捕令。检方称，2024年9月5日，两人涉嫌雇佣一家台湾私人侦探机构监视沈伯洋。

涉嫌跟踪监视

检方称，2024年10月1日至11月8日期间，参与该行动的人员记录了沈伯洋及其家人的行踪。相关视频据称通过Telegram发送给私人侦探Zheng Yongjin，后者随后将其转发给Cook Kok-in。

调查人员还表示，自2024年9月以来，Cook和Lam曾多次入境台湾。根据他们掌握的信息，两人可能是为监督行动并与侦探讨论跟踪策略而来。目前，两人均不在台湾。

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Zheng Yongjin、另一名私人侦探Xie Yicheng以及两名该机构员工，被控非法收集和使用个人数据。这名匿名官员称，此案可能是系统性跨国镇压行动的一部分。

可能的立法变化

该官员表示，台湾与香港之间的司法合作几乎已经停止，因此追究嫌疑人的责任可能很困难。他还表示，香港当局不太可能引渡这些人。

台湾法务部正在考虑修订《反渗透法》，以加强惩罚。该官员表示，与跨国镇压有关的犯罪不应仅被视为侵犯个人权利，因为它们可能构成对国家利益的侵害。

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