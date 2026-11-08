台湾拘留共产党主席林德旺——《印度教徒报》

台湾一家法院裁定羁押台湾人民共产党主席林德旺。检方怀疑，他是在中国共产党的指示和支持下提名自己竞选地区负责人职位。《印度教徒报》报道称，消息援引台湾中央通讯社。

检方的怀疑

检方称，初步调查还显示，林德旺指示另一名党员竞选另一个地区的负责人职位。检察官称，他可能试图通过多次安排选民前往中国大陆并在那里接受招待来买票。

检方表示，他们获得了有关可能存在外国干预选举的信息，并传唤了14人和9名证人接受讯问。讯问后，检察官对林德旺和另一名党员提出了强烈怀疑，同时担心他们可能逃跑或销毁证据。

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法院决定与选举

检方向地方法院申请羁押两名涉案人员，并禁止他们与来访者接触。法院批准了针对林德旺的申请。另一名党员以5万新台币、约合1,525美元获得保释。其余被传唤人员在调查期间获释。

台湾将于11月28日举行市长和地方地区负责人选举。据《台北时报》报道，林德旺和另一名党内领导人此前曾涉及一起有关涉嫌中国渗透和试图影响选举的案件，但他们在2025年被判无罪。中国政府台湾事务办公室目前尚未就这项新调查发表评论。

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