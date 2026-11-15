在台湾的一项实验室实验中，受到高温影响的埋葬甲虫将供幼虫取食的动物尸体埋在比凉爽条件下的昆虫平均浅4.3厘米的位置。台湾大学的一个团队得出了这一结论，《台北时报》报道。

热灯实验

科学家研究了Nicrophorus nepalensis这一物种。这些甲虫会将小型脊椎动物的尸体埋在地下，作为其幼虫的食物。它们还表现出一种在昆虫中罕见的亲代照料形式。

此前的研究显示，温度升高4°C可能损害甲虫的繁殖，有时会导致整个后代死亡。研究人员检验了这些昆虫是否会在较高温度下挖得更深，因为那里的土壤仍然较凉爽。

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在实验室条件下，研究人员用热灯模拟阳光。研究人员推测，将尸体埋得更深或许能够保护后代免受更高温度的影响。

能量消耗

在加热条件下挖得更深的雌虫，产生的后代数量更多，幼虫也更重，相比之下，埋尸较浅的雌虫则不然。与此同时，挖得更深的雌虫体重损失更多，这可能表明其能量消耗更大。

研究人员未能最终解释较浅埋葬的原因，但推测更深挖掘的能量消耗可能超过其对繁殖的益处。10月26日发表在《Biodiversity》期刊上的结果表明，动物根据环境变化、尤其是气候变化调整行为的能力存在局限。

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