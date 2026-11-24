澳大利亚大堡礁的基因分析证实，此前被归并入其他物种的12种鹿角珊瑚属（Acropora）珊瑚是独立物种。该研究还确认另外4个此前分类地位尚不明确的物种有效，ScienceAlert报道。

这项由澳大利亚詹姆斯·库克大学的奥古斯丁·克罗斯比领导的研究发表于《Invertebrate Systematics》期刊。研究表明，大堡礁鹿角珊瑚属珊瑚的多样性高于此前的认识。

这些物种为何失去独立地位

在19世纪和20世纪，科学家主要根据珊瑚文石骨骼的形状来鉴定物种。样本会被去除活组织，随后与模式标本进行比较。20世纪末，一些名称不同的珊瑚因结构相似而被合并为同一物种——当时没有基因数据。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其中，Acropora fruticosa和Acropora bullata此前被视为Acropora humilis的同物异名。旧的博物馆骨骼不适用于此类基因分析，因为它们不含DNA。

来自原产地的样本

为核实分类情况，研究人员在模式标本原产地采集活珊瑚碎片，并将组织在超低温下保存于乙醇中，以供后续测序。分析纳入了来自大堡礁以及斐济、汤加、菲律宾和新加坡的材料。

科学家指出，更准确地鉴定物种对于评估灭绝风险、监测礁群落以及分配自然保护资源十分重要。研究人员称，近年来鹿角珊瑚属物种尤其受到珊瑚白化事件的影响。同时，承认这些物种彼此独立意味着它们的分布范围可能更狭窄，脆弱性也可能更高。

关注我们在