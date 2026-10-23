据《耶路撒冷邮报》援引KAN News报道，在以色列约旦河西岸的古什埃齐翁，一场婚礼上拍到极右翼极端组织Hilltop Youth的成员挥舞武器，并随着一首反犹太复国主义歌曲跳舞。

与Neturei Karta有关的歌曲

据KAN News报道，庆祝活动参与者伴着一首名为“我们不相信不信者的统治”的歌曲跳舞，这首歌与Neturei Karta有关。Neturei Karta是一个反犹太复国主义的极端正统派犹太团体。视频显示，数人将武器举向空中，歌手则鼓动人群。在表演结束时，他说：“我们要打掉犹太复国主义者的牙齿。”

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提及阿里埃尔·达哈里的横幅

据该报报道，在婚礼期间，在场者还挥舞了一面提及阿里埃尔·达哈里的横幅。达哈里是约旦河西岸一个前哨定居点的居民。《耶路撒冷邮报》指出，达哈里去年被控袭击一名在拉马拉附近采摘橄榄的巴勒斯坦妇女。

KAN News还报道称，当晚晚些时候，据其消息，犹太骚乱参与者在古什埃齐翁附近的巴勒斯坦村庄拜特乌马尔纵火焚烧了一辆汽车。据报道，他们在现场留下了提及达哈里的涂写以及对新婚夫妇的祝贺。

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