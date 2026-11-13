11月12日，在葡萄牙里斯本举行的Web Summit科技大会最后一天，小组讨论参与者探讨了人工智能领域泡沫的风险、美国政府债务以及新一轮金融危机的可能性。正如Euronews报道，由该媒体主持的讨论参与者警告称，政府债务市场可能成为下一场金融危机的源头。

债务偿付成本

参加该小组讨论的包括The Kobeissi Letter创始人兼主编亚当·科贝西，以及得克萨斯大学奥斯汀分校教授、经济学家詹姆斯·加尔布雷思。科贝西指出，美国政府每花费约五分之一美元，都用于支付债务利息，而非偿还本金。

根据Euronews援引的美国财政部数据，在截至9月的财政年度中，净利息支出达到1.1万亿美元，占联邦政府收入的19%。科贝西认为，美国政府债务与GDP之比处于第二次世界大战时期的水平，而债务市场发出的信号是高利率将长期维持。

与此同时，他表示并不预计会立即重演2008年金融危机，但称未来10至20年期间的趋势令人担忧。

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人工智能与同中国的竞争

加尔布雷思推测，中国技术最终可能会挤压Nvidia的地位。在他看来，这可能会使微软、Alphabet、亚马逊、Meta及其他大型科技公司在人工智能基础设施上投入的数千亿美元受到质疑。

这位经济学家比较了美国和中国的发展模式：按他的评估，美国体制能够迅速吸引私人资本，而中国可以集中协调研究、技术开发及其实施。加尔布雷思表示，他倾向于认为中国将在未来几十年的人工智能竞赛中占据优势。

参与者还讨论了黄仁勋辞去Nvidia首席执行官职务一事。科贝西称，他的离职将在未来几年成为投资者的负面因素，尽管他总体上仍对该公司的前景持积极评价。

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