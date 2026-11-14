据巴勒斯坦消息人士称，在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸，以色列定居者袭击了纳布卢斯附近的橄榄采摘者。另据阿纳多卢通讯社报道，以色列军方在该地区南部拘留了正在耕地的农民巴德尔·穆罕默德·阿尔-阿德拉。

纳布卢斯和拉马拉附近发生袭击

巴勒斯坦通讯社Wafa援引当地消息人士报道称，袭击发生在纳布卢斯以东拜特达詹的哈拉特阿布胡万地区。据称，袭击者拿走了用于采摘橄榄的工具和布料，并迫使农民离开土地。

在同样位于纳布卢斯以东的邻村萨利姆，以色列部队向正在采摘橄榄的农民施放催泪瓦斯后，橄榄树起火。据阿纳多卢通讯社记者报道，纳布卢斯市政消防员扑灭了这场烧毁数棵树木的火灾。

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当地消息人士称，另有两名巴勒斯坦人在拉马拉以北、靠近以色列军方艾因西尼亚检查站的瓦迪扎伊通地区采摘橄榄时遭殴打并受伤。他们还报告称，汽车钥匙被没收。巴勒斯坦红新月会表示，其医护人员为两名伤者提供了救助，并将他们送往医院。

亚塔附近一名农民被拘留

在另一起事件中，以色列军方拘留了巴德尔·穆罕默德·阿尔-阿德拉，当时他正在亚塔以东、希伯伦以南的代拉特地区耕种自己的土地。人权组织Al-Baidar对此表示。

该组织指出，亚塔以东的巴勒斯坦农民遭受骚扰和限制，妨碍他们使用自己的土地。Al-Baidar呼吁释放阿尔-阿德拉，并停止针对在自己土地上劳作的农民的行动。

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